تعرف على القصة الكاملة لمقتل صاحب أجهزة كهربائية بطوخ بسبب 50 ألف جنيه

القليوبية نيفين طه

"مكنتش عايز أقتله، لكن الشيطان أغوانى للطريق المظلم لأتخلص منه ومن مطالبتة لى برد مبلغ 50 الف جنيه، فاستدرجته وقتلته"، بهذة الكلمات اعترف قاتل تاجر أجهزة كهربائية بقرية ميت كنانة بطوخ.

وتوالت اعترافات المتهم خلال تحقيقات البحث الجنائى بمر كز شرطة طوخ، قائلا:اسمى "اشرف.ا" صاحب كافيتريا ببلدة ميت كنانة التابعة لمدينة طوخ، تعرفت على المجنى عليه منذ سنوات فهو أتى من محافظة الفيوم ليقيم بالبلدة منذ أكثر من 15 عام هو وأسرته، وهو تاجر أجهزة كهربائية ويقوم بإقراض الأهالى الأموال بالربا، ومنذ شهور أقترضت منه مبلغ 50 الف جنيه، لأجدد الكافتيريا التى أعمل بها ليتحسن حالة الشغل بها لأنها قديمة، فوافق على سبيل ردهم بالزيادة.

وتابع المتهم: ومرت شهور وظل يتردد على وعلى مسكنى أمام زوجتى وأولادى يطالبنى برد مبلغ 50 الف جنيه، ولم يكف عن مطالبتة لى رغم أنى أعلمتة أن ظروفى المادية لن تسمح برد أمواله حاليا.

وتابع المتهم: وبسبب كثرة مطالبتة لى لعب الشيطان بعقلى وعقدت النية والعزم على التخلص منه، وبالفعل أتصلت عليه وعزمته على أن يتناول معى السحور وانى سأعطية أموال، وعلى الفور وافق.

وأكمل المتهم:انتظرته بالكافتيريا خاصتى، بعد انصراف كل الموجودين بها، وبعد تناول السحور سويا، قمت بضربة بعصا "شومة" حتى سالت دماؤه وتأكدت من وفاتة ووضعته داخل جوال.

وكنت قبل الحادث اخذت سيارة احد أصدقائى بحجة أن أنقل فيها طلبات لكافتيريا، وقمت بوضع جثتة فى السيارة، ونقلتها على سلم لأننى لم استطع حمل جثتة بمفردى وسرقت هاتفة المحمول وقمت ببيعه.

واردف المتهم قائلا : ثم ألقيت جثته بمنطقة نائية برشاح نامول بطوخ، حتى لا يكتشف أحد جريمتى، ولم استمر طويلا فبعد أسبوع من الجريمة تم ضبطى ولكنى نادم على ما فعلت، ضيعت نفسى واولادى.

ومن جانبها قررت النيابة العامة بمركز شرطة طوخ برئاسة احمد الميهى حبس المتهم 4ايام على ذمه التحقيقات وتوجية له تهمتى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة.

كان قد تلقى العميد فوزى عبدربه مأمور مركز طوخ، بلاغا من "محمد. م. م"، 24 عاما، مندوب بشركة أدوية، بغياب والده "محمد. م. ع"، 62 عاما، تاجر أجهزة كهربائية عن مسكنه منذ 3 أيام تقريبا.

فيما أخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، فانتقل العميد يحيى راضى مدير المباحث الجنائية، ووضعت خطة بحث هادفة لسرعة كشف غموض واقعة اختفاء المذكور.

ووردت معلومات أكدتها التحريات بأن أخر مشاهدات جرى رصدها للمجنى عليه كانت رفقة "أشرف. ا ع"، صاحب كافيتريا وكهربائى سيارات.

تمكن المقدم أحمد سامى رئيس المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته بما ورد من معلومات أكدتها التحريات أقر بصحتها وأن هناك خلافات بينهما على تعاملات مالية على إثر استدانة المتهم لمبلغ مالى وقدره 50 ألف جنيه بفوائد شهرية "ربا"، مؤكدا استيلائه على هاتفه المحمول الذى تصرف فيه بالبيع.

جرى انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وبمناظرتها تبين أنها فى حالة تعفن، ونقلت لمشرحة مستشفى بنها الجامعى وجرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وباستدعاء المبلغ "نجل المجنى عليه" تعرف على الجثة وقرر أنها لوالده المتغيب.

وأرشد المتهم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه والسيارة المستخدمة فى نقل الجثة، وجرى التحفظ عليهم، واتخذت إجراءات البحث عن المجنى عليه فى حينه.

وحرر المحضر رقم 4891 لسنة 2019م إدارى مركز طوخ، وتولت النيابة التحقيق.