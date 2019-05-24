تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة لوظائف شركة مياه الشرب بالغربية

وجاءت الشروط العامة للتقديم:

- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الغربية (مولد وإقامة).

- ألا يزيد السن عن 30 سنة فى 1 / 7 / 2019.

- أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها نهائيًا بالنسبة للذكور وأداء الخدمة العامة بالنسبة للإناث.

- ألا يقل التقدير العام عن جيد.

- ألا يكون قد سبق عليه الحكم بعقوبة جنائية أو مخلة بالشرف والأمانة.

- إجادة تامة فى استخدام الحاسب بشهادة موثقة.

- العمل بنظام الورادى وإقرار بقبول العمل بهذا النظام لوظيفة كيميائى.

- يفضل من لديه شهادة خبرة فى مجال محطات المياه لوظيفة كيميائى.

المستندات المطلوبة للتقديم " صورة بطاقة الرقم القومى ، صورة المؤهل الحاصل عليه ، صورة من أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها نهائيًا بالنسبة للذكور وأداء الخدمة العامة بالنسبة للإناث ، صورة صحيفة الحالة الجنائية ، شهادة ميلاد (كمبيوتر) ، رقم تليفون (أرضى / محمول) ، 2 صورة شخصية حديثة.

وأضافت شركة المياه أنه يجب على من يرغب فى التقدم لإحدى هذه الوظائف استيفاء طلب شغل الوظيفة بكل دقة وتقديمه مع المستندات بمظروف الفرع الذى سحب منه الطلب والتابع لمركز المتقدمين للمسابقة خلال عشرة أيام من اليوم وحتى 1 / 6 / 2019.