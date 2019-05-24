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تطبيق المنظومة المتكاملة للمعلومات فى كفر الشيخ

الجمعة، 24 مايو 2019 12:52 ص
تطبيق المنظومة المتكاملة للمعلومات فى كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبدالحميد محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، تكليف لجنة لتثمين وتحديد القيمة التقديرية لـ160 مقبرة لطرحها، وفتح باب الحجز وفقا للوائح والقانون والشروط المحددة.
 

وأكد محافظ كفرالشيخ، ألا يزيد ثمن القيمة التقديرية للمقابر فى المنطقة وألا يكون أقل منها ويكون فى حدودها، وأن مشروع تقسيم وتوسيع مقابر مدينة بيلا بحوض علوان نمرة 132، بمساحة إجمالية 1527م2 أملاك دولة بمدينة بيلا، طبقاً للقانون والصالح العام.
 

وأضاف محافظ كفرالشيخ، فى بيان، أنه سيتم تطبيق المنظومة المتكاملة للمعلومات وميكنة الخدمات، والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، وتعظيم الاستفادة منها وربط إدارات الديوان العام ورفع كفاءة الأداء الحكومى بالمحافظة.
 

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم تطبيق مجموعة من النظم المتكاملة لتطوير مناخ العمل وتطوير أداء العاملين، وتبادل البيانات، وميكنة المخاطبات بين الجهات الحكومية المختلفة، مؤكداً أنه قرر تشكيل لجنة برئاسة مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لفحص شبكة الاتصالات بالمحافظة سواء كانت "شبكة نقل البيانات، شبكة التليفونات الأرضية" وعرض تقرير مفصل على محافظ كفر الشيخ خلال 10 أيام، لرفع كفاءة وقدرة شبكة الاتصالات بالمحافظة وتعظيم استغلالها والحفاظ على المال العام وتحسين بيئة العمل.


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