ترامب يتحدى الكونجرس ويقر مبيعات 22 صفقة أسلحة ضخمة

واشنطن (رويترز)

قال أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكى، اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب سيقر بيع أسلحة بمليارات الدولارات لعدد من الدول، قائلا إن هناك حالة طوارئ وطنية بسبب التوتر مع إيران، وذلك رغم المعارضة القوية لخطته من الجمهوريين والديمقراطيين على السواء.

وقال مساعدون فى الكونجرس إن الإدارة أبلغت لجانا فى الكونجرس أنها ستمضى قدما فى 22 صفقة أسلحة بقيمة حوالى ثمانية مليارات دولار، متجاهلة مراجعة الكونجرس لمثل تلك المبيعات وهو الإجراء المتبع منذ زمن بعيد.