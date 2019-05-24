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خالد صلاح
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تحرير 1195 مخالفة مرورية وفحص 17 شخصا جنائيا فى حملتين بأسوان والمنوفية

الجمعة، 24 مايو 2019 09:40 ص
تحرير 1195 مخالفة مرورية وفحص 17 شخصا جنائيا فى حملتين بأسوان والمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن و المنوفية - محمد فتحى
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نظمت مديرية أمن أسوان، اليوم، حملة مرورية شاركت فيها إدارات المرور والبحث الجنائى، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بأسوان.

تضمنت جهود الحملة نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان أسفرت عن تحرير نحو 608 مخالفات مرورية متنوعة، وضبط 5 مركبات توك توك وسيارتين بدون ترخيص.

وتم فحص 25 قائد سيارة بكمين بلانة دائرة مركز شرطة دراو، وأسفر الفحص عن ضبط حالتين إيجابيتين لتعاطى المخدرات.

كما تضمنت الجهود تحرير 139 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفورى فى 74 مخالفة، وتحرير 110 مخالفة غرامة ونش، وشملت الجهود أيضا سحب تراخيص 81 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 195 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق. 

وشنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنة مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور لتسير السيولة المرورية، التى أسفرت عن تحرير 551 مخالفة مرورية متنوعة.

وشنت حملة على الظهير الصحراوى برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 6 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 17 شخصا وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.


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