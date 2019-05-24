تحرير 105 قضايا تموينية فى حملة لإعادة الانضباط للأسواق بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شن ضابط مباحث التموين بالجيزة حملة أمنية، لضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وإعادة الانضباط للأسواق، وأسفرت الحملة، عن تحرير 105 قضية غش تجارى، وإغلاق منشأت غير مرخصة، وعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن الأسعار.

كما أسفرت حملة استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، عن إزالة عدد من الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة السير، الخاصة بالمقاهى والمحلات التجارية، والباعة الجائلين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.