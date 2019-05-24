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بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة بعد تعليقات متفائلة من ترامب بشأن التجارة مع الصين

الجمعة، 24 مايو 2019 10:32 م
بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة بعد تعليقات متفائلة من ترامب بشأن التجارة مع الصين بورصة وول ستريت
نيويورك (رويترز)
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أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم فى بورصة وول ستريت مرتفعة، اليوم الجمعة، متعافية من خسائر الجلسة السابقة بعد تعليقات متفائلة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بخصوص العلاقات التجارية مع الصين، هدأت المخاوف بين بعض المستثمرين.

 

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 98.14 نقطة، أو 0.39%، إلى 25588.61 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 3.82 نقطة، أو 0.14%، ليغلق عند 2826.06 نقطة.

 

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 8.73 نقطة، أو 0.11%، إلى 7637.01 نقطة.

 

وهبط داو جونز لخامس أسبوع على التوالى فى أطول سلسلة خسائر أسبوعية فى ثمانية أعوام.

 

 


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