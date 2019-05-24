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"بلاها تكييف ودفاية".. فتاه تغطى سيارتها بروث البقر

الجمعة، 24 مايو 2019 12:17 ص
"بلاها تكييف ودفاية".. فتاه تغطى سيارتها بروث البقر روث البقر
كتب محمد جمال
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قامت فتاة هندية تدعى سيجال، بتغطية سيارتها بروث الأبقار بمدينة أحمد أباد، وتظهر الصورة وعلى هيكل السيارة الخارجى بالكامل الروث، ما عدا الزجاج، لتعطيها التدفئة فى الشتاء والبرودة في فصل الصيف، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

روث البقر على العربية
روث البقر على العربية

 

وعادة ما يستخدم سكان الريف فى الهند، روث الأبقار لتغطية جدران منازلهم الخارجية، لتحفظ دفئها فى الشتاء، وتمنحها البرودة فى الصيف.

وكتب أحد المعلقين على الصورة، "أفضل استخدام لروث البقر رأيته فى حياتى ،غطت به سيجال شاه سيارتها لحمايتها من وهج درجة حرارة الجو التى بلغت 45 درجة".

السيارة مغطاة بروث البقر
السيارة مغطاة بروث البقر

 


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