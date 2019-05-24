بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

كتبت- هبة حسام

أصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، قرارا حول معايير توصيف وتقييم الوظائف الحكومية، والذى تضمن تقسيم الوظائف الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

يأتى القرار والذى يعد أول قرار فى هذا الشأن بعد مرور 41 عاما على آخر قرار صدر فى هذا الإطار والذى كان برقم 134 لسنة 1978، لوضع توصيف ومسميات وظيفية للوظائف الحكومية للعاملين بالدولة، وفقا للشروط والمعايير التى جاءت ونص عليها قانون الخدمة المدنية.

ووفقا لنص القرار، والذى نشرته الجريدة الرسمية وأعلنه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ننشر أبرز المسميات الوظيفية وتعديلاتها طبقا للقرار والمعايير المحددة فى قانون الخدمة المدنية.

1- يُنقل شاغل الوظيفة القيادية ووظيفة الإدارة الإشرافية عند انتهاء شغلها إلى الوظائف المعادلة

الآتية:

- إذا كانت الدرجة وظيفية قيادية من المستوى الممتاز، ينقل إلى استشارى قطاع.

- إذا كانت الدرجة وظيفة قيادية من المستوى العالى، ينقل إلى استشارى إدارة مركزية.

- إذا كانت الدرجة وظيفة قيادية من مستوى مدير عام، ينقل إلى استشارى إدارة عامة.

- إذا كانت الدرجة وظيفة من وظائف الإدارة الإشرافية، تنقل إلى وظيفة تكرارية من المستوى الوظيفى الأول "أ".



2- يحتفظ شاغلو وظيفة "كبير" قبل العمل بأحكام القانون بوظائفهم بصفة شخصية إلى حين انتهاء مدة شغلهم لها، أو بلوغ سن التقاعد، أيهما أقرب، ويخضع شاغلوها للأحكام

الآتية:



- يجوز التقدم لشغل وظيفة من الوظائف القيادية بالمستوى الوظيفى مدير عام.

- يجوز التقدم لشغل وظيفة من الوظائف القيادية بالمستوى الوظيفى العالى.

- يشترط فى الحالتين توافر شروط شغل هذه المستويات الجديدة.

3- يُنقل شاغلو وظائف مديرى الإدارات بالمجموعتين الوظيفيتين الفنية والكتابية ممن لا تتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغل وظائف الإدارة الإشرافية وفقا لأحكام القانون، إلى رئاسة أحد الأقسام الحالية المعتمدة فى جهة العمل، أو إلى الوظائف التكرارية المعادلة لوظائفهم الحالية الفنية والكتابية، بحسب الأحوال.



4- تُلغى المجموعة النوعية للوظائف الفنية لغير المؤهلين ويُلحق شاغلوها بالمجموعات النوعية للوظائف الفنية بمجموعة الوظائف الفنية الرئيسية، بما يتناسب مع طبيعة الأعمال المنوطة بهم.

5- تُلغى المجموعة النوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين ويُلحق شاغلوها بالمجموعات النوعية للوظائف الكتابية بمجموعة الوظائف الكتابية الرئيسية.



6- يستمر شاغلو وظائف الدرجة الخامسة بالمجموعات النوعية للوظائف الفنية والمكتبية بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية بصفة شخصية، على أن يتم نقلهم إلى المستوى الوظيفى الرابع "ب"، بعد انقضاء مدة 5 سنوات من تاريخ تعيينهم.

7- يُستثنى شاغلو وظائف المجموعات النوعية للوظائف الفنية والكتابية من غير الحاصلين على مؤهل فوق المتوسط أو المتوسط قبل العمل بأحكام هذا القرار من شرط التأهيل العلمى اللازم لشغل الوظيفة المرقى إليها.



8- يطبق فى شان هؤلاء الموظفين سائر الأحكام المقرر قانونا واللازمة للترقية للمستوى الوظيفى الأعلى، على أن تُلغى تلك الوظائف لدى خلوها من شاغليها، ولا يجوز التعيين عليها اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القرار.

9- يحتفظ شاغلو وظائف الدرجة الأولى بالمجموعات النوعية للوظائف الحرفية بوظائفهم بصفة شخصية، إلى حين انتهاء شغلهم لها.



يذكر أن قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كان قد قسم الوظائف الحكومية، إلى 4 مجموعات رئيسية، يندرج تحت كل منها عدد من المجموعات النوعية للوظائف، تمثلت تلك المجموعات الرئيسية الأربعة فى: "المجموعة التخصصية، مجموعة الوظائف الفنية، مجموعة الوظائف الكتابية، مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة"، كما اشتمل القرار على وضع تعريف وأمثلة ومستوى المؤهل اللازم لكل من يشغل وظيفة فى مجموعات الوظائف النوعية.



جانب من القرار