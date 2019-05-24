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برغم الموجة الحارة.. قافلة طبية بـ"المحمودية" فى أسوان تفحص 1392 مريضا

الجمعة، 24 مايو 2019 04:59 م
برغم الموجة الحارة.. قافلة طبية بـ"المحمودية" فى أسوان تفحص 1392 مريضا القافلة الطبية
أسوان - ندى سليم
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نظمت مديرية الصحة بمحافظة أسوان، اليوم الجمعة، قافلة طبية مجانية للمواطنين في عدد من المناطق النائية، في إطار مبادرة حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة في أنحاء المحافظة.

وصرح الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسوان، أن القافلة الطبية استهدفت الكشف المجاني لمدة يومين بحي المحمودية بمدينة أسوان، حيث تم إجراء الكشف الطبي على 1392مواطنا، في مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة لإجراء عدد 228 فحصا وتحاليل طبية، وصرف الأدوية بالمجان.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن القافلة استهدفت أيضا عقد ندوات تثقيفية صحية لأكثر من 390 سيدة بالمكان، تناولت شرحا تفصيليا عن أمراض الصيف وأبرز الأعراض التي تصيب الأطفال نتيجة تعرضهم للحمى، فضلا عن شرح مختصر عن الأمراض النسائية وتحديد النسل وأهمية الرضاعة الطبيعية.

 

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