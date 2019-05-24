بدء تنفيذ مشروع زراعة أشجار الجوجوبا على مساحة 2500 فدان بالوادى الجديد

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أعلنت محافظة الوادى الجديد عن بدء تنفيذ مشروع استثمارى عملاق لزراعة أصناف من النباتات النادرة التى تجود زراعتها على مياه الصرف الصحى وفى مقدمتها نبات الجوجوبا لانتاج زيوت محركات الطائرات وهى أغلى أنواع الزيوت على الاطلاق فى العالم.

وأفادت المحافظة في بيان لها أنه تم البدء في تنفيذ المشروع على مساحة 2500 فدان على طريق بغداد الاقصر لزراعة نبات الجوجوبا الذى يدخل فى صناعات عديدة مثل مستحضرات التجميل واعلاف الدواجن علاوة على التركيبات الدوائية.

وقال الدكتور محسن عبد الوهاب مدير محطة البحوث الزراعية أن طبيعة التربة والظروف المناخية التى تتميز بها محافظة الوادى الجديد من اهم العوامل التى ساهمت فى نجاح الابحاث العلمية لزراعة نباتات انتاج الوقود الحيوى وذلك لان تلك النباتات تتحمل درجة الحرارة المرتفعة ونسبة الملوحة العالية ويتم ريها بمياه الصرف الصحى والزراعى وتدر دخلا ماليا مرتفعا نظرا لاهميتها الاقتصادية العالية.