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بتخاف تكتب قدام حد.. اعرف إيه الخوف من الكتابة؟

الجمعة، 24 مايو 2019 11:30 م
بتخاف تكتب قدام حد.. اعرف إيه الخوف من الكتابة؟ الخوف من الكتابة-أرشيفية
كتبت- نورا طارق
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يشعر البعض بزيادة ضربات القلب والتعرق الشديد وغيرها من الأعراض التى تظهر عند الكتابة فى الأماكن العامة، والتى تشير إلى الإصابة بالخوف من الكتابة، والتى تتسبب فى عدم القدرة على إنجاز بعض المهام الخاصة بالعمل، ولذلك نتعرف فى السطور القادمة، على أهم المعلومات عن الخوف من الكتابة، وفقاً لما ذكره موقع: "allninemuses.wordpress ".

الخوف الشديد من الكتابة في الأماكن العامة يشبه رُهابُ الجرافيت ويتعلق بالخوف الشديد وغير المعقول في كثير من الأحيان من الكتابة اليدوية، والتى تؤثر على حياة المريض اليومية سواء فى المدرسة أو العمل.

أسباب الخوف الشديد من الكتابة

ينبع الخوف من الكتابة عادة من المرور بتجربة سلبية في الماضي، بصرف النظر عن الجوانب الفنية، مما ينتج عنه الشعور بالخوف من الرفض أو السخرية أو الإحراج أو الانتقاد من الآخرين.

الخوف من الكتابة (1)

أعراض الخوف من الكتابة

يشعر المريض بأعراض مختلفة منها جفاف الفم وإرتفاع معدل ضربات القلب والغثيان وعدم القدرة على الكتابة في المدرسة أو الانتهاء من المشاريع والشعور بآلام في المعدة أو غيرها من الاضطرابات، مما يجعل المريض يشعر بالعزلة والاكتئاب والقلق طوال الوقت.

الخوف من الكتابة (2)
 

علاج الخوف من الكتابة

يجب على المريض أن يذهب إلى طبيب نفسى، الذى يتبع معه بعض طرق العلاج مثل التنويم المغناطيسي ، والعلاج السلوكي المعرفي وغيرها من تقنيات الحساسية.

الخوف من الكتابة (3)
 

وينصح أيضاً بالشعور بالراحة أو الإستماع للموسيقى للإسترخاء، أو الكتابة بالقرب من نافذة مفتوحة، أو إستبدال الكتابة اليدوية بإستخدام ألة كاتبة أو كمبيوتر بدلاً من القلم والورق التقليدي.

 


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اخبار الصحة


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