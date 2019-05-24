بالأسماء.. تعرف على أعضاء مجلس إدارة صندوق مصر السيادى

كتبت- هبة حسام

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عبر "فيديو جراف" نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أسماء أعضاء مجلس إدارة صندوق مصر السيادى وسيرتهم الذاتية.

وجاء التشكيل لأعضاء مجلس إدارة الصندوق، متمثلا فى: "الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط كرئيسا لمجلس الإدارة غير التنفيذى، والمهندس حسن الخطيب مدير الاستثمار المباشر فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية كأحد الأعضاء المستقلين بمجلس الإدارة".

وضمن الأعضاء المستقلين بمجلس إدارة صندوق مصر السيادى، حيث يشمل المجلس 5 أعضاء من ذوى الخبرة، المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، ومحمد عباس فايد ونيفين الطاهرى والمهندس يحيى محب ذكى .

من الجدير بالذكر أن، مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، تم تشكيله بموجب قرار من رئيس الجمهورية بناءً على طلب من رئيس مجلس الوزراء، ويتكون من 10 أعضاء، منهم 5 أعضاء مستقلين.

يأتى على رأس مجلس إدارة الصندوق، "الوزير المختص" وهو وززير التخطيط، والذى يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى، كما يشمل مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، المدير التنفيذى والذى لم تستقر الحكومة على اختياره بعد، علاوة على ممثل عن الوزارة المعنية بشئون التخطيط وآخر بشئون المالية وممثل ثالث بشئون الاستثمار، هذا بالإضافة إلى الـ 5 أعضاء المستقلين من ذوى الخبرة.