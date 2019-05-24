انكسار الموجة الحارة غدًا وانخفاض الحرارة 6 درجات.. والعظمى بالقاهرة 36

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن غدا السبت موعد انكسار الموجة الحارة بانخفاض درجات الحرارة 6 درجات، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة شمالا ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت، بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، وبالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وبالوجه البحرى والقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، وجنوب سيناء والغردقة العظمى 38 درجة والصغرى 30 درجة، وشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجات، وبجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 44 درجة والصغرى 32 درجة.