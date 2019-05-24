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انقلاب سيارة قمامة من أعلى كوبرى أبيس بالإسكندرية وإصابة السائق

الجمعة، 24 مايو 2019 03:26 م
انقلاب سيارة قمامة من أعلى كوبرى أبيس بالإسكندرية وإصابة السائق انقلاب سيارة قمامة أعلى كوبرى أبيس
الإسكندرية أسماء على بدر
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شهد كوبرى أبيس بالإسكندرية حادث سقوط سيارة نقل تابعة لشركة جمع القمامة نهضة مصر من اعلى كوبرى أبيس ما أسفر عن إصابة سائقها.

وتلقى قسم شرطة الرمل ثان بالإسكندرية يفيد بورود بلاغ بسقوط سيارة نقل تابعة لشركة نهضة مصر الخاصة بجمع القمامة أعلى كوبرى أبيس بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أثناء سير سيارة نقل القمامة أعلى كوبرى ابيس فى اتجاه المطار اصطدمت به سيارة نقل من الخلف وفرت هاربه، مما أدى الى اختلال عجلة القيادة فى يده مما أدى الى اصطدامه بسور الكوبرى وسقوطه من اعلي، أسفر الحادث عن اصابة سائق السيارة وتم نقلة الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 

 

 


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