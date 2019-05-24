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اليوم.. فتح منافذ "المصرية للجملة" بالوجه القبلى لصرف السلع التموينية

الجمعة، 24 مايو 2019 01:00 ص
اليوم.. فتح منافذ "المصرية للجملة" بالوجه القبلى لصرف السلع التموينية سلع غذائية - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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تفتتح الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، منافذها، اليوم الجمعة، بمحافظات الوجه القبلى لاستمرار صرف السلع التموينية المدعمة لبقالين التموين لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه يجرى صرف ما يقرب 95% من مقررات التموين عن شهر مايو حتى الآن.

وكان الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، قد أعلن عن فتح مخازن الجملة التابعة للشركة فى محافظات الوجه القبلى فترة مسائية بدلاً من الفترة الصباحية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وذلك حرصًا على انتظام صرف السلع التموينية لبقالين التموين وفروع مشروع جمعيتى، ليقوموا بصرفها لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر مايو الجارى، حيث سيتم استمرار العمل فى الفترة المسائية خلال الأيام التى ستشهد ارتفاعًا فى درجات الحرارة.


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