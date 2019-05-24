"اليوم السابع" تكشف أكاذيب وشائعات الإخوان باستخدام صور مفبركة

تحت عنوان فضيحة إخوانية، تكشف "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، دول خارجية تستخدم الجماعة لتنفيذ مخطط هدم المنطقة عبر سلاح «الأكاذيب والشائعات».. فضيحة إخوانية.. صور مفبركة للصدام بين التلاميذ والشرطة من 2010 للهجوم على الدولة.. الإرهابية توظف صورا قديمة عبر بوابة الحرية والعدالة واللجان الإلكترونية الممولة.. الحملات تكشف عن حجم التنسيق بين التنظيم وتابعيه من حقوقيين ونشطاء وممولين.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ دول خارجية تستخدم الجماعة لتنفيذ مخطط هدم المنطقة عبر سلاح «الأكاذيب والشائعات».. فضيحة إخوانية.. صور مفبركة للصدام بين التلاميذ والشرطة من 2010 للهجوم على الدولة.. الإرهابية توظف صورا قديمة عبر بوابة الحرية والعدالة واللجان الإلكترونية الممولة.. الحملات تكشف عن حجم التنسيق بين التنظيم وتابعيه من حقوقيين ونشطاء وممولين

ـ غدا أقوى المراجعات لأسئلة الثانوية العامة

ـ السيسى يتفقد عددا من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية ويؤكد: الشعب المصرى ينظر بعين التقدير للجهود الكبيرة المبذولة فى المشروعات العملاقة.. الرئيس يلتقى مع المهندسين والفنيين العاملين فى بعض المواقع ويشدد على مراعاة الجدول الزمنى لإتمام المشروعات

ـ حلا شيحة لـ"اليوم السابع": «زلزال» بداية مبشرة بعد غياب كبير ومحمد رمضان موهوب

ـ بلومبرج: ارتفاع الجنيه أمام الدولار يعكس قوى السوق المصرى.. الشبكة الأمريكية: أفضل إصلاح اقتصادى فى مصر على مستوى الأسواق الناشئة.. ومصر لا تزال تقدم أكبر عائدات فى العالم على الاستثمار فى أدوات الدين

ـ امرأة حديدية هزمتها الدموع.. استقالة تيريزا ماى ومستقبل غامض للبريكست وبريطانيا

ـ انكسار الموجة الحارة اليوم.. «الأرصاد» تطمئن المواطنين: انخفاض الحرارة 6 درجات والعظمى بالقاهرة 36 درجة

ـ خطة الدولة للتحول الرقمى أمام «النواب».. 7 منصات إلكترونية لتحسين جودة الخدمات الحكومية للمواطنين.. واستراتيجية وطنية للذكاء الصناعى خلال 5 سنوات

ـ الأحمر يبحث موقف مهاجم الذئاب.. الأهلى يمنح وليد أزارو الضوء الأخضر للرحيل فى الصيف

ـ عبدالمنعم مدبولى.. ناظر مدرسة الكوميديا.. حكايات عن الضاحك الباكى فى المسرح والتليفزيون والسينما

ـ محمد سلماوى.. حكايات الحظ والحب فى مذكرات «يوماً أو بعض يوم»: جدى اشترى مليون حذاء «شمال» من الإنجليز