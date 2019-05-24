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الجمعة، 24 مايو 2019 02:03 م
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الولايات المتحدة تستعد لفرض رسوم على دول تخفض قيمة عملتها مقابل الدولار

الجمعة، 24 مايو 2019 01:19 م
الولايات المتحدة تستعد لفرض رسوم على دول تخفض قيمة عملتها مقابل الدولار ترامب
إيمان حنا
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قالت وزارة التجارة الأمريكية "إنها تقترح قانوناً جديداً لفرض رسوم جمركية لمكافحة الدعم على منتجات الدول التي تخفض قيمة عملاتها مقابل الدولار"، وأضافت الوزارة "إن من شأن القانون الذي تقترحه تعديل العملية العادية لفرض رسوم جمركية مضادة لتتضمن معياراً جديداً لخفض قيمة العملة".

وقد يعرض القانون الجديدة سلعاً من دول أخرى لمخاطر رفع الرسوم الجمركية، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية والهند وألمانيا وسويسرا.

وقال وزير التجارة ويلبور روس في بيان له "ان هذا التغيير يحذر المصدرين الأجانب من أن بإمكان وزارة التجارة التصدي لدعم العملة الذي يضر بالصناعات الأمريكية"، ولم تحدد الوزارة المعيار المحدد الذي ستستخدمه لتقييم ما إذا كان التسعير الأمريكي للمنتجات منخفضا على نحو مصطنع بسبب خفض قيمة العملة.


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ترامب

وزير خارجية امريكا

خفض قيمة العملة

وزارة الخارجية الامريكية


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