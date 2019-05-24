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النيابة تنتدب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن مراتب فى المرج

الجمعة، 24 مايو 2019 01:49 م
النيابة تنتدب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن مراتب فى المرج حريق - ارشيفية
كتب كريم صبحى
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أمر محمد عرجاوى وكيل أول نيابة المرج، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حادث حريق داخل مخزن مراتب، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة استدعاء مالك المخزن للاستماع لأقواله.

 

وانتقلت النيابة لمعاينة مكان الحريق، وتبين أنه مخزن للمراتب وان الحريق قضى على محتويات المكان دون وقوع إصابات.

 

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن مراتب فى منطقة المرج ، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع امتدادها لباقى المجاورات.


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