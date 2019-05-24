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النيابة تطلب تقرير الطب الشرعى لضحايا توربينى شبرا الخيمة

الجمعة، 24 مايو 2019 01:46 م
النيابة تطلب تقرير الطب الشرعى لضحايا توربينى شبرا الخيمة جثه - ارشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة أول شبرا الخيمة، برئاسة المستشار عمرو عوض، باستعجال تقرير الطبى الشرعى، لـ3 أطفال ضحايا توربينى جديد تمهيدا لإحالة المتهمين للجنايات.

وأدلى ضحايا توربينى شبرا الخيمة، باعترافات تفصيلية أمام النيابة، حيث قال أحد الأطفال: "إن والده ووالدته توفيا، ولم يتبق له أحد فعاش فى الشارع واستقر به الحال للمبيت فى أرض المؤسسة، مشيرا إلى أن المتهم اعتدى عليه، وباقى الأطفال جنسيا فى المساء وأجبرهم على التسول فى النهار".

وأوضح طفل آخر أنه ترك منزل والديه، بسبب معاملتهما السيئة، واعتدائهما عليه بالضرب، وأكد أيضا أن المتهم كان يعتدى عليهم جنسيا ليلا ويجبرهم على التسول فى النهار.

وأمرت نيابة أول شبرا الخيمة، برئاسة المستشار عمرو عوض، وإشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام، بحبس عاطل وفتاة 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامهما بتكوين تشكيل عصابى لاستقطاب أطفال الشوارع والاعتداء عليهم جنسيًا، كما أمرت النيابة بعرض المجنى عليهم على الطب الشرعى وإيداعهم دور رعاية.

وبدأت القضية بتلقى الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، معلومات تفيد بأن "أميرة" وشهرتها "حماصة " و"هيثم" عاطل، اتخذا من أرض المؤسسة فى محيط محطة مترو شبرا الخيمة وكرا لاستقطاب أطفال الشوارع، وإجبارهم على التسول فى محطات المترو صباحًا، وإقامة حفلات جنسية عليهم ليلا وتصويرهم لابتزازهم وتهديدهم فى حالة الإبلاغ عنهما.

وتمكن باهر إمبابى الضابط بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث من ضبط المتهمين و3 من المجنى عليهما.


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توربينى شبرا الخيمة

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