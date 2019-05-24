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النيابة تستعجل تقرير الأدلة الجنائية حول حريق شقة بمصر القديمة

الجمعة، 24 مايو 2019 12:59 م
النيابة تستعجل تقرير الأدلة الجنائية حول حريق شقة بمصر القديمة حريق-أرشيفية
كتب سليم على
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استعجلت نيابة مصر القديمة، تقرير معمل الأدلة الجنائية، حول أسباب نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، أسفر عن مصرع طفلة وإصابة والديها.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية أن رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على الحريق، وإنقاذ طفلين من الحريق ونقل المتوفية والمصابين للمستشفى.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق بأحد الشقق السكنية بمنطقة الجيارة بمصر القديمة، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وإخماد الحريق واستخراج رجل وزوجته مصابين، فيما انقذ الأهالى طفلين أخرين، وبتفتيش الشقة عقب أخماد الحريق عثر على جثة طفلة متفحمة عمرها  3 سنوات، وتحرر محضر بالواقعة.

 

 

 


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