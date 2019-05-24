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المنشآت الفندقية: مد تراخيص عمل الفنادق العائمة خلف السد العالى ستة أشهر

الجمعة، 24 مايو 2019 03:00 ص
المنشآت الفندقية: مد تراخيص عمل الفنادق العائمة خلف السد العالى ستة أشهر - أرشيفية
كتبت آمال رسلان
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اتفقت غرفة المنشآت الفندقية مع هيئة النقل النهرى على مد فترة تراخيص عمل الفنادق العائمة المتواجدة خلف السد العالى وعددها 4 فنادق لمدة ستة أشهر جديدة، حيث انتهت التراخيص فى 30 إبريل الماضى.

وقال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق لـ"اليوم السابع"، أنه تم عقد اجتماع بين هيئة النقل النهرى ووفد من غرفة الفنادق لبحث أزمة التراخيص للفنادق العائمة التى تعمل فى بحيرة ناصر خلف السد العالى، لافتا إلى أنه كان متاحا لها ترخيص لمدة عشر أيام ويتم التجديد، ثم تم مدها إلى نهاية إبريل.

وأشار الشاعر، إلى أن هذا الأمر كان يتسبب فى إعاقة عمل الفنادق كل عشرة أيام، فى حين مد صلاحية عملها لمدة ستة أشهر يؤدى إلى مرونة فى عملية التشغيل، موضحًا أنه بعد تلك المدة سيكون هناك آليات آخرى لعمل وتشغيل الفنادق العائمة ستخضع لها المنظومة بالكامل.

يأتى هذا فى إطار جهود الغرفة لحل أزمات الفنادق العائمة، حيث قامت الغرفة بمخاطبة وزارة السياحة لتخصيص مبالغ لمرسى الأقصر وأسنا وأدفو وكوم أمبو وجارى المتابعة مع الهيئة الهندسية بهيئة التنمية السياحية للتنفيذ فى أسرع وقت.

وقامت الغرفة بمخاطبة هيئة تنشيط السياحة للموافقة على تقسيط المديونات المستحقة على الفنادق العائمة لصالح شركة المراسي التابعة لوزارة السياحة بالأقصر وعدم توقيع أى حجز إدارى عليها، وبدأت الفنادق بجدولة المديونيات المستحقة عليها مع بداية العام.

 

 


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الفنادق العائمة

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