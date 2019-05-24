المفتى يدين التفجير الإرهابى بأحد مساجد باكستان.. ويدعو للتعاون الدولى ضد الإرهاب

كتب لؤى على

أدان فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بشدة الهجوم الإرهابى الذى وقع أثناء صلاة الجمعة داخل أحد المساجد بمنطقة "بشتون أباد" فى مدينة "كويتا" الباكستانية ما أدى إلى استشهاد وإصابة نحو 20 شخصا.

وشدد مفتى الجمهورية فى بيانه الذي أصدره، اليوم الجمعة، على رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكافة أشكال الاعتداءات الإرهابية الآثمة وترويع الآمنين والأبرياء دون وجه حق، خاصة فى بيوت الله تعالى، ضاربة بتعاليم الأديان والشرائع السماوية والمواثيق الدولية عرض الحائط.

وجدد مفتي الجمهورية دعوته إلى ضرورة التعاون الدولي الفعال لمواجهة كافة أشكال العنف والإرهاب واستهداف الأبرياء دون وجه حق، واستئصال جذور الإرهاب البغيض الذى يهدد كل العالم دون استثناء.

وتوجه فضيلة المفتى بخالص العزاء لباكستان، رئيسًا وحكومًة وشعبًا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.