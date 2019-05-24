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المغرب يعتزم إنشاء لجنة لتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر

الجمعة، 24 مايو 2019 10:24 م
المغرب يعتزم إنشاء لجنة لتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر مهاجرون _ صورة أرشيفية
كتب وكالات
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أعلنت الحكومة المغربية إنشاء لجنة لتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر، عقب إطلاقها حملة للتوعية بأشكال هذه الظاهرة وخطورتها وإقرار عقوبات مشددة على من يدانون بهذه الجريمة، بحسب "روسيا اليوم".

وقال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، إن "الاتجار بالبشر يعتبر عبودية حديثة.. لا يمكن السماح به"، موضحا أن الحكومة لن تدخر جهدا من أجل دعم هذه اللجنة التى تضم ممثلين عن وزارات عدة.

ورأى العثماني، أن الاتجار بالبشر يستهدف بالخصوص الأطفال والنساء الذين يعانون من وضعية اجتماعية هشة.

وأطلقت النيابة العامة مؤخرا حملة على قنوات التلفزة ومواقع التواصل الاجتماعى للتوعية بمختلف أشكال الاتجار بالبشر وخطورته، و"لتعبئة كاملة لجميع المواطنين من أجل محاربة هذه الظاهرة التى تحتقر الإنسان".

وأقرت المملكة قبل 3 سنوات قانونا فرض عقوبات مشددة تصل لغاية السجن لمدة 30 عاما على من يدانون بارتكاب هذه الجريمة.

 

 


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مكافحة الاتجار بالبشر


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