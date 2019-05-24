سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 09:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المعارضة فى إندونيسيا تقدم طعنا قانونيا على نتيجة الانتخابات

الجمعة، 24 مايو 2019 09:23 م
المعارضة فى إندونيسيا تقدم طعنا قانونيا على نتيجة الانتخابات رئيس أندونيسيا
جاكرتا (رويترز)
إضافة تعليق

تقدم محامون يمثلون المرشح الرئاسى المهزوم فى إندونيسيا برابو سوبيانتو، مساء اليوم الجمعة، بطعن للمحكمة الدستورية على نتيجة الانتخابات التى جرت فى 17 أبريل الماضى، بعد شكاوى من عمليات تزوير شابت الاقتراع.

 

وأعلنت مفوضية الانتخابات العامة يوم الثلاثاء فوز الرئيس جوكو ويدودو بحصوله على 55.5 بالمئة من الأصوات ليستمر فى قيادة ثالث أكبر ديمقراطية فى العالم متغلبا على الجنرال المتقاعد برابو الذى حصل على 44.5 بالمئة.

 

وقالت الهيئة المعنية بالإشراف على الانتخابات من قبل إنها لم تتوصل إلى أدلة بوجود تزوير ممنهج وقال مراقبون مستقلون أيضا إن التصويت كان حرا ونزيها.

 

وقال المحامى بامبانج ويدجوجانتو وهو يسلم ملف القضية الضخم لموظفين بالمحكمة "نأمل أن يساهم ذلك فى إقامة أمة ديمقراطية مؤسسة على حكم القانون... نعتقد أن المحكمة الدستورية ستكون جزءا مهما من تلك العملية بأكملها".

 

وبعد إعلان المفوضية نتائج الانتخابات كرر برابو مزاعم أطلقها سابقا بشأن وجود تزوير على نطاق واسع لصالح الرئيس وتظاهر الآلاف من مؤيديه ضد النتيجة فى العاصمة وشهدت بعض المظاهرات أعمال عنف.

 

وقال حاكم جاكرتا وإدارة الصحة فى العاصمة إن ثمانية أشخاص قتلوا من بينهم ثلاثة مراهقين بينما أصيب أكثر من 900 فى ليلتين من أعمال الشغب والاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.

 

وقال متحدث باسم المحكمة إن من المقرر أن تعقد المحكمة الدستورية أول جلسة لنظر القضية فى 14 يونيو على أن يصدر الحكم فى 28 يونيو.

 

واحتشد عدد صغير من المحتجين قرب مقر المحكمة الدستورية اليوم الجمعة، وحذر ويدودو من اتخاذ إجراءات صارمة بحق من يحرضون على أعمال الشغب فيما دعا برابو إلى احتجاجات سلمية والتحلى بضبط النفس.

 

وخسر برابو الانتخابات الرئاسية السابقة فى 2014 أمام ويدودو بهامش أقل واعترض على النتيجة وتقدم بطعن للمحكمة الدستورية التى رفضته.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

رئيس وزراء كندا يبحث مع رئيس إندونيسيا العلاقات الثنائية ومنع التطرف عبر الإنترنت

صور.. تجدد الاشتباكات فى إندونيسيا احتجاجا على نتيجة الانتخابات الرئاسية

رئيس إندونيسيا يعلن سيطرة السلطات على الأوضاع عقب اندلاع أعمال عنف بالعاصمة

إندونيسيا تعتزم حظر وسائل التواصل الاجتماعى بعد اندلاع أعمال عنف بالعاصمة

شرطة إندونيسيا تفرق محتجين على انتخاب الرئيس ويدودو لفترة ثانية

احتجاجات فى إندونيسيا بعد تأكيد فوز جوكو ويدودو بفترة رئاسية جديدة

رئيس إندونيسيا بعد فوزه بالانتخابات: سنقود ونحمى الشعب الإندونيسى

اندونيسيا

الانتخابات الاندونيسية

رئيس اندونيسيا

الانتخابات

المعارضة

المعارضة الاندونيسية

المعارضة فى اندونيسيا


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

"آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

النصر السعودى يكشف عن أولى صفقاته الصيفية.. رسميا

النصر السعودى يكشف عن أولى صفقاته الصيفية.. رسميا

"شفيق يا راجل".. محمد نجم.. ألف سلامة يا راجل.. نسى النص فارتجل أشهر إفيهاته.. قابل الشعراوى وسعى لتقديم مسرحيات بممثلين رجال فقط.. اضحك توفيق الدقن على المسرح.. ورفض العمل بالسينما فى أدوار ثانية مع الشباب

"شفيق يا راجل".. محمد نجم.. ألف سلامة يا راجل.. نسى النص فارتجل أشهر إفيهاته.. قابل الشعراوى وسعى لتقديم مسرحيات بممثلين رجال فقط.. اضحك توفيق الدقن على المسرح.. ورفض العمل بالسينما فى أدوار ثانية مع الشباب

شهادة تاريخية لمنشق عن الإخوان تكشف التاريخ الأسود للتنظيم مع الفبركة.. عماد أبو هاشم: كبيرهم حسن البنا علمهم الإفك.. وشريعتهم تأمرهم بالزور والبهتان.. كهنة التنظيم يوهمون قواعدهم بأنهم فى حالة حرب أبدية مع مصر

شهادة تاريخية لمنشق عن الإخوان تكشف التاريخ الأسود للتنظيم مع الفبركة.. عماد أبو هاشم: كبيرهم حسن البنا علمهم الإفك.. وشريعتهم تأمرهم بالزور والبهتان.. كهنة التنظيم يوهمون قواعدهم بأنهم فى حالة حرب أبدية مع مصر

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

الرجوع الى أعلى الصفحة