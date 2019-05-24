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المجلس العربى للمياه يطلق التقرير الثالث عن الوضع المائى فى المنطقة.. غدا

الجمعة، 24 مايو 2019 04:06 ص
المجلس العربى للمياه يطلق التقرير الثالث عن الوضع المائى فى المنطقة.. غدا محطة مياه
كتبت أسماء نصار
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يطلق المجلس العربى للمياه غدا السبت، التقرير الثالث عن الوضع المائى فى المنطقة العربية، والتحديات المائيه التى تواجها نتيجة وجود 97% من مواردها المائيه من خارج حدودها، ودور الوضع المائى، وعلاقته بالتنمية المستدامة وآليات تعزيز الاستثمارات المتكاملة في قطاع المياه بالمنطقة العربية، وكيفية مواجهة التحديات المائية ووضع الحلول اللازمة لها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز آليات العمل العربى المشترك والحفاظ على الأمن المائى والغذائى على المستوى العربى.
 
ويتناول التقرير تقييم الوضع المائى على مستوى 22 دولة عربية، حيث يلقى الضوء على احتياجاتهم واستخداماتهم المائية حيث تم تغطية مجموعة من المؤشرات المعرفة جيداً والتى أخذت فى الاعتبار مواضيع مثل المياه المتاحة، واستخدامات المياه، و تغير استخدامات الأراضى، والسكان والطاقة، والصحة، والمناخ، والاقتصاد، والسياسة الخارجية.
 
ويوضح التقرير ارتباط المياه بالشئون السياسية والخارحية من خلال الموارد المائية المشتركة، حيث يوجد 12 دولة عربية تعتمد على الموارد المائية الخارجية مما يتطلب ضرورة بناء علاقات سياسية بين تلك الدول والدول الأخرى المتشاطئة فى أحواضها.
 
يشار إلى أن التقرير الثاني للوضع المائي فى المنطقة العربية الذى أعده المجلس العربي للمياه بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية (سيدارى) أوضح أن انفصال السودان الى دولتين في 2010 كان من اكثر التطورات السياسية الهامة التى اثرت بشكل مباشر على الموارد المائية الكلية فى المنطقة العربية حيث فقدت المنطقة حوالى 732 مليار متر مكعب من المياه، وأن اجمالى متوسط حجم المطر السنوى وهى موحدة كان 1.092 مليار متر مكعب و أن متوسط عمق المطر السنوى فى المنطقة العربية يبلغ  229 مم، بينما إجمالى حجم المطر 1.384 مليار متر مكعب.
 
وأشار التقرير الى أن المنطقة العربية قامت في عام 2012 باستيراد 274 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية - في صورة 87 مليون طن من الطعام - فى حين قامت بتصدير 55 مليار متر مكعب فقط أى بما يمثل 19 مليون طن من الطعام، وفى نفس العام تم إنتاج "طعام" استخدم حوالى 282 مليار متر مكعب.
 
الجدير بالذكر أن المجلس العربى للمياه يقوم بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا (سيدارى) فى إعداد سلسلة من التقارير عن الوضع المائى العربى تهدف لتوفير قاعدة للنهوض بتنمية وتقييم الموارد المائية على مستوى المنطقة العربية.
 
 

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