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المتهم بقتل شاب فى السلام لسرقته يمثل جريمته أمام النيابة

الجمعة، 24 مايو 2019 10:49 ص
المتهم بقتل شاب فى السلام لسرقته يمثل جريمته أمام النيابة جثة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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اصطحبت نيابة السلام، المتهم بقتل شاب لسرقته بمدينة النهضة بالسلام، لتمثيل جريمته بمسرح الجريمة بعد اعترافه بارتكاب الواقعة، كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة السلام ثان، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب مقتول بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى دائرة القسم، وانتقل رجال المباحث للمكان وتبين أن الجثة لسائق "توك توك" وبه أثار ضرب بآلة حادة في مؤخرة الرأس.

بتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين بهدف السرقة، وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتوالت النيابة العامة التحقيقات.

 


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