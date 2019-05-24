المترو يعلن انتظام حركة القطارات بالخطوط الثلاثة والدفع بقطارات إضافية

أعلنت شركة المترو، عن انتظام قطارات مترو الأنفاق، بالخطوط الثلاثة تعمل بكامل طاقتها وبانتظام وبصورة طبيعبة ولا يوجد أى أعطال.
كما أكدت الشركة فى بيان لها ، أنه تم الدفع بقطارات إضافية بالمحطات لامتصاص الزحام.
يذكر أن الشركة قررت إعادة سرعات قطارات الخطين الأول والثانى لطبعيتها 80 كم/ س عقب انكسار شدة الموجة الحارة الخميس، وذلك بعدما كانت خفضت السرعة خارج النفق لتصل 60 كم/س بدلا من 80 كم/س فى الطبيعى بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وفقا أوصت إدارتى هندسة السكة والقوى الكهربائية بتخفيض السرعة حفاظا على مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية.
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