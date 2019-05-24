سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 02:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المترو يعلن انتظام حركة القطارات بالخطوط الثلاثة والدفع بقطارات إضافية

الجمعة، 24 مايو 2019 12:25 ص
المترو يعلن انتظام حركة القطارات بالخطوط الثلاثة والدفع بقطارات إضافية مترو الأنفاق ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

أعلنت شركة المترو، عن انتظام قطارات مترو الأنفاق، بالخطوط الثلاثة تعمل بكامل طاقتها وبانتظام وبصورة طبيعبة ولا يوجد أى أعطال.

كما أكدت الشركة فى بيان لها ، أنه تم الدفع بقطارات إضافية بالمحطات لامتصاص الزحام.

يذكر أن الشركة قررت إعادة سرعات قطارات الخطين الأول والثانى لطبعيتها 80 كم/ س عقب انكسار شدة الموجة الحارة الخميس، وذلك بعدما كانت خفضت السرعة خارج النفق لتصل 60 كم/س بدلا من 80 كم/س  فى الطبيعى بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وفقا أوصت إدارتى هندسة السكة والقوى الكهربائية بتخفيض السرعة حفاظا على مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

ذروة الموجة الحارة.. طوارئ بالسكة الحديد لمواجهة أعطال القطارات.. استبدال أى عربة يتعطل مكيف الهواء بها وتخفيض سرعات المترو.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم.. وفتح منافذ السلع فتره مسائية

المترو يخفض سرعة قطارات الخطين الأول والثانى بسبب ارتفاع الحرارة

الحكومة تعلن الطوارئ لمواجهة موجة الطقس الحار.. تفويض رؤساء الجامعات وعمداء كليات الأزهر لاتخاذ القرار المناسب.. وتأجيل امتحانات الدبلومات والشفوى بالمعاهد الأزهرية.. المترو يخفض اليوم سرعة الخطين الأول والثانى

المترو يخفض اليوم سرعة قطارات الخطين الأول والثانى لارتفاع درجات الحرارة

المترو يبدأ تخفيض سرعة قطارات الخطين الأول والثانى لارتفاع درجات الحرارة

المترو يخفض سرعة قطارات الخطين الأول والثانى غدا لارتفاع درجات الحرارة

مترو الانفاق

المترو

حركه المترو

تعطل المترو

المترو فى رمضان


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تدفقات لقطاعى الطاقة والسياحة تدفع الجنيه المصرى لأعلى مستوى فى عامين

تدفقات لقطاعى الطاقة والسياحة تدفع الجنيه المصرى لأعلى مستوى فى عامين

استياء فى الأهلى من طريقه لاسارتى الدفاعية وتشبيهه بكوبر

استياء فى الأهلى من طريقه لاسارتى الدفاعية وتشبيهه بكوبر

عبر الموشن جرافيك.. دار الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا

عبر الموشن جرافيك.. دار الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا

البحوث الفلكية: اقتراب كويكب ضخم من الأرض مساء السبت المقبل دون خطورة

البحوث الفلكية: اقتراب كويكب ضخم من الأرض مساء السبت المقبل دون خطورة

بعد تعرض البلاد لموجة حارة.. تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها القاهرة

بعد تعرض البلاد لموجة حارة.. تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها القاهرة

فيديو.. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 9 أيام

فيديو.. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 9 أيام

الرجوع الى أعلى الصفحة