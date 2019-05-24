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المترو يستمر بتخفيض سرعات الخطين الأول والثانى بسبب ارتفاع درجات الحرارة

الجمعة، 24 مايو 2019 03:00 ص
المترو يستمر بتخفيض سرعات الخطين الأول والثانى بسبب ارتفاع درجات الحرارة مترو الأنفاق - أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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قررت شركة المترو، اليوم الجمعة، تخفيض سرعات قطارات الخطين الأول والثانى خارج النفق إلى 60 كم/س بدلاً من 80 كم/س، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث أصدرت إدارتا هندسة السكة القوى الكهربائية تعليمات للسائقين بتخفيض السرعة حفاظًا على مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية واستمرار انتظام الحركة.
 

يذكر أن الموجة الحارة التى تضرب البلاد، ووصلت أمس لذروتها وأقصى ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية تسمر اليوم الجمعة، وسط توقعات أن تبدأ فى الانكسار وانخفاض فى الدرجات بدءًا من غدٍ السبت، وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى 42 درجة للعظمى.


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