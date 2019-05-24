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الكشف عن أحد مظمى هجمات باريس 2015 أثناء التحقيق مع عصابة هجرة غير شرعية

الجمعة، 24 مايو 2019 12:09 م
الكشف عن أحد مظمى هجمات باريس 2015 أثناء التحقيق مع عصابة هجرة غير شرعية ارهاب - أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى
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قالت مصادر أمنية إيطالية، إن التحقيقات التى قادت إلى اعتقال 7 أشخاص ينتمون إلى عصابة إجرامية تنشط بتسهيل الهجرة غير النظامية، كشفت أن هناك أيضًا، ارتباطات بأحد منظمى هجمات باريس التى وقعت عام 2015.
 
ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية، فقد قالت المصادر الأمنية إن "التحقيقات، التى أجرتها وحدة فريق التحقيقات حول الجريمة المنظمة، التابعة لقوات الشرطة المالية فى نابولى ، بدأت فى يونيو 2016، فى أعقاب بلاغ عن عملية مشبوهة، تتعلق بمواطن جزائرى مقيم فى المدنية، تبين أنه أجرى حوالات مالية مختلفة من خلال بعض وكالات تحويل الأموال فى عاصمة مقاطعة كامبانيا من وإلى دول فى الاتحاد الأوروبي، بما فيها فرنسا وبلجيكا، لمبالغ تقترب من ألف يورو لكل منهما، والتى يحتمل  أن ترتبط ببيئات تابعة للإرهاب".

وأشارت المصادر إلى أن من الأشخاص المشمولين بمثل هذه التحويلات المالية، هناك جزائرى كان مقيما فى بلجيكا، والذى أظهرت النتائج الأولية للتحقيقات، علاقته الوثيقة مع الارهابى المعروف باسم عبد الحميد أباعود، المشتبه بأنه أحد منظمى الأعمال الإرهابية التى ارتكبت فى باريس 13 نوفمبر 2015، والذى لقي حتفه فى عملية للشرطة الفرنسية بعدها بـ5 أيام"

وأوضحت أن "التحقيقات التى تم إجراءها حول المواطن الجزائرى،كانت  بالتنسيق مع دائرة مكافحة الإرهاب التابعة لنيابة نابولى ، والتى على الرغم من عدم إلقائها الضوء على نتائج إيجابية حول تورطه بأنشطة تمويل الإرهاب، فقد مكنت من اثبات وجود شبكة إجرامية مختصة باستصدار أو تجديد تصاريح إقامة، بشكل غير قانوني لمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبى، غالبًا ما تفتقر الى المتطلبات القانونية اللازمة، وذلك من خلال استخدام مستندات يتم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 


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