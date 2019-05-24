الكشف عن أحد مظمى هجمات باريس 2015 أثناء التحقيق مع عصابة هجرة غير شرعية

كتبت فاطمة شوقى

قالت مصادر أمنية إيطالية، إن التحقيقات التى قادت إلى اعتقال 7 أشخاص ينتمون إلى عصابة إجرامية تنشط بتسهيل الهجرة غير النظامية، كشفت أن هناك أيضًا، ارتباطات بأحد منظمى هجمات باريس التى وقعت عام 2015.

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية، فقد قالت المصادر الأمنية إن "التحقيقات، التى أجرتها وحدة فريق التحقيقات حول الجريمة المنظمة، التابعة لقوات الشرطة المالية فى نابولى ، بدأت فى يونيو 2016، فى أعقاب بلاغ عن عملية مشبوهة، تتعلق بمواطن جزائرى مقيم فى المدنية، تبين أنه أجرى حوالات مالية مختلفة من خلال بعض وكالات تحويل الأموال فى عاصمة مقاطعة كامبانيا من وإلى دول فى الاتحاد الأوروبي، بما فيها فرنسا وبلجيكا، لمبالغ تقترب من ألف يورو لكل منهما، والتى يحتمل أن ترتبط ببيئات تابعة للإرهاب".