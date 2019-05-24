الكرملين: لا نعارض عقد قمة بـ"صيغة نورماندى" بشأن أوكرانيا

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قال المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمترى بيسكوف،إن بلاده لا تعارض عقد قمة بـ"صيغة نورماندي" بين روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا، مؤكدًا - فى نفس الوقت - أن موسكو لا تؤيد الاجتماع من أجل الاجتماع فقط.

وأضاف بيسكوف، فى تصريح صحفى اليوم الجمعة، أن "الرئيس بوتين أكد أن عملية التسوية وفق "صيغة نورماندي" لا بديل عنها، ولكن لا أحد يؤيد الاجتماع من أجل الاجتماع"، وأضاف "يتعين فى البداية القيام ببعض المهام ، ومنها تشكيل القيادة السياسية الجديدة فى أوكرانيا ومعرفة توجهاتها".

يذكر أن "رباعية نورماندي" الخاصة بتسوية الوضع فى أوكرانيا تشكلت فى صيف 2014 فى إقليم نورماندي، شمال غرب فرنسا، وتقضى "صيغة نورماندي" بمشاركة كل من روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا فى المباحثات بشأن تسوية الوضع فى أوكرانيا، فيما تجرى تسوية الوضع فى إقليم "دونباس" جنوب شرقى أوكرانيا فى إطار عمل مجموعة الاتصالات فى مينسك، والتى وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة.