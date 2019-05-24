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القضاء على سوق الكيف فى رمضان.. ضبط 43 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الجمعة، 24 مايو 2019 11:35 ص
القضاء على سوق الكيف فى رمضان.. ضبط 43 قضية مخدرات خلال 24 ساعة حملات أمنية
كتب محمود عبد الراضى- أحمد حسنى
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شنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة لتحقيق الإنضباط للشارع المصرى ، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، بمختلف محافظات الجمهورية خلال 24 ساعة.

وتم ضبط "5 قطع سلاح نارى، 36 قضية مخدرات، 71 قطعة سلاح أبيض، 40 قضية تموينية، 157 مخالفة إشغال طريق، 2560 مخالفة مرورية، تنفيذ 4206 حكم قضائى متنوع" بمديرية أمن الإسكندرية.

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كما تم ضبط بمدرية أمن أسوان "5 قطع سلاح نارى، 4 قضايا مخدرات، 3 قطع سلاح أبيض، 30 مخالفة إشغال مرافق، 21 قضية تموينية متنوعة، 587 مخالفة مرورية، تنفيذ 677 حكم قضائى متنوع"، وضبط " 8 قطع سلاح نارى، 3 قضايا مخدرات، 82 قضية تموينية، 233 مخالفة إشغال طريق، 1056 مخالفة مرورية، تنفيذ 1019 حكم قضائى متنوع" بمديرية أمن الفيوم.

 

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