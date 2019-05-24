القبض على 6 عاطلين ومسجل خطر فى حملات أمنية بالغربية والقليوبية

القليوبية نيفين طه - الغربية محمد طارق

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطه زفتى بمحافظة الغربيه، القبض على مسجل شقى وبحوزته سلاح بدون ترخيص ومواد مخدرة ومبلغ مالى ضخم.

كان اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية قد تلقى اخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائيه بالغربية، بتمكن وحده مباحث مركز شرطه زفتى برئاسه الرائد محمود العرنوسى ومعاونيه تحت اشراف العقيد احمد جعيصه رئيس فرع البحث بزفتى والسنطة من ضبط المدعو " ن. ط " مسجل شقى خطر ومقيم قريه سندبسط مركز زفتى وبحوزته 2 فرش ونصف من مخدر الحشيش ، بندقيه خرطوش ، 2 طلقه لذات العيار ، مبلغ مالى نصف مليون جنيه ، هاتف محمول .

تم نقل المسجل خطر لديوان المركز وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

على جانب آخر، ضبطت مباحث القليوبية 5 عاطلين لترويجهم مخدر الحشيش، بمنزل مهجور بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة، يفيد ضبط تشكيلين عصابيين لترويج الحشيش.

وتبين أن التشكيل الأول، اتخذ من منزل مهجور في منطقة بهتيم وكرا لترويج الحشيش، وبعد استصدار أذن من النيابة العامة، جرى ضبط المتهمين وهما "خ م م" 42 سنة، و "ا م ج" 23 سنة، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش تزن نحو 250 جراما ومبلغ مالي.

كما جرى ضبط التشكيل الثاني في منطقة عزبة بدران، وهما "م ا م" 30 سنة، و"م ط م" 19 سنة، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تزن نحو 250 جراما و580 جنيها وسلاح أبيض "مطواه".

وبمواجهتهما، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما، والهواتف للاتصال بعملائهما والسلاح الأبيض للدفاع، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق

كما تم ضبط عاطل أثناء قيامه بسرقة كابل كهربائى أرضى مغذى لأبراج الضغط العالى، وأحيل المتهم للنيابة فتولت التحقيق.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم حازم سعد رئيس مباحث مركز الخانكة يفيد تلقيه بلاغا من "م ع ع"، 60 سنة خفير خصوصي يفيد بأنه حال قيامه بحراسة قطعة أرض زراعية مساحتها 65 فدان ومحاطه بسور ارتفاع 3 متر تقريباً تمكن من الأمساك "ب س ب م"، 31 سنة، عاطل أثناء محاولته سرقة وتقطيع كابل كهربائي أرضى يبلغ طوله حوالى 12متر والخاص بتقوية أبراج الكهرباء بالضغط العالى.

وتبين ضبط المتهم ووجود الكابل فى الأرض وبه آثار قطع وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة ، وبتطوير مناقشة المتهم المضبوط وتحرر محضر بالواقعه وجارى العرض على النيابة للتحقيق.