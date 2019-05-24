القبض على عاطلين وبحوزتهم سلاح نارى ومواد مخدره بالمحلة

الغربيه محمد طارق

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة المحله الكبرى بمحافظة الغربية، القبض على عاطلين وبحوزتهم سلاح نارى وجميع من المواد المخدره خلال حمله امنيه .

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربيه اخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربيه يفيد بتمكن الرائد عمرو أبو بكر رئيس مباحث مركز شرطة المحله، والنقيب محمد طاهر من ضبط " ع أ ا " 28 سنه عاطل ومقيم بقرية الهياتم والمطلوب ضبطه فى أحكام أخرى، وبحوزته سلاح نارى "طبنجه" ، 10 قطع حشيش، مبلغ مالى.

كما تم ضبط " ا ش س " 32 سنه عاطل ومقيم بمنطقة الجمهوريه دائرة ثان طنطا ، سبق اتهامه في العديد من القضايا ، وبحوزته 26 لفافة هيروين ، دراجه بخاريه ، مبلغ مالي ، تم نقل المتهمين لديوان المركز وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات ، وتم تحرير المحاضر اللازمه واخطار النيابه لمباشرة التحقيق .