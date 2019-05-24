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"العربية للتصنيع" تتعاون مع شركة ألمانية عالمية لدعم الصناعة فى أفريقيا

الجمعة، 24 مايو 2019 10:26 ص
"العربية للتصنيع" تتعاون مع شركة ألمانية عالمية لدعم الصناعة فى أفريقيا الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع خلال اللقاء
كتب زكى القاضى
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أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية الاستفادة والتعاون مع الخبرة الألمانية المتميزة فى العديد من مجالات التصنيع، وذلك فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للهيئة للمشاركة فى الخطة القومية لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي  بمصر وأفريقيا.
 
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات لاستكمال دراسة تفعيل بروتوكول التعاون مع الشركة الألمانية فى عدة نقاط، ومنها تأهيل أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع بأحدث التكنولوجيات فى إطار الثورة لصناعية الرابعة، وأيضا التعاون فى مجال التدريب وتأهيل الكوادر من المهندسين والفنيين، حيث يتم تدريب 26 مهندسا حاليا على أحدث برامج تشغيل ماكينات CNC وسيتم استكمال التدريب بدولة المانيا للمتميزين من المتدربين والحصول على شهادة دولية معتمدة من ألمانيا.
 
وأوضح "التراس" أن التعاون مع شركة DMG MORI يستهدف دعم التصنيع فى القارة الأفريقية كهدف إستراتيجى، مشددا على دور الهيئة فى عملية تعزيز الرقمنة وتقنيات التصنيع المستقبلي لتوفير أفضل الممارسات الإنتاجية والصناعية بمصر والمنطقة الأفريقية.
 
من جانبه أعرب د.أوجو جيلاردى المدير التنفيذى لشركة DMG MORI عن تقديره لهذا التعاون باعتباره خطوة رائدة لمصر وللمنطقة الأفريقية لتوطين التكنولوجيا العالمية، مُضيفا أن مصر تُمثل مفتاح الاستقرار بالمنطقة وقلبها الصناعى، كما أكد دور مصر فى المساهمة فى عمليات التنمية الصناعية والتقدم التكنولوجى بأفريقيا.

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