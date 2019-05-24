الصين تنفى وجود علاقة بين "هواوى" والحكومة.. وتؤكد: شائعات يروجها الأمريكيين

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نفت الصين، اليوم الجمعة، صحة ما تردد على لسان مسئولين أمريكيين بشأن علاقة شركة (هواوى) بالحكومة الصينية، مؤكدة أن سياسيين أمريكيين اعتادوا نشر شائعات، حول الشركة الصينية دون تقديم أدلة.

جاء ذلك فى تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانج"، خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة، تعليقا على تصريح وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، لشبكة تليفزيونية أمريكية، بأن "القول بأنهم (هواوى) لا يعملون مع الحكومة الصينية هو تصريح كاذب".

وقال كانج إن "سياسيين أمريكيين ينشرون شائعات حول هواوى دون تقديم أدلة، إنهم يواصلون اختلاق الأكاذيب المختلفة فى محاولة لتضليل الشعب الأمريكى"، كما أكد مجددا أهمية أن تكون المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قائمة على الاحترام والمساواة والمنفعة المتبادلة.