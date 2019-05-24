الصين تقدر خسائر وقف تحليق بوينج 737 ماكس بقيمة 579 مليون دولار

رويترز

قالت رابطة النقل الجوى الصينية (كاتا)، اليوم الجمعة، إن خسائر شركات الطيران الصينية ستبلغ حوالى أربعة مليارات يوان (579.32 مليون دولار) بنهاية يونيو بسبب وقف تحليق طائرات بوينج 737 ماكس وفقا لتقديراتها.

كانت الصين أول دولة تعلق استخدام هذا الطراز قبل شهرين بعد حادث تحطم طائرة من ذلك الطراز فى إثيوبيا أسفر عن مقتل 157 شخصا فى مارس، وهو ثانى حادث من نوعه لأحدث طائرات بوينج، وقالت مصادر لـ"رويترز"، أمس الخميس، إن إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية تتوقع الموافقة على عودة الطائرة إلى الخدمة فى أواخر يونيو.

وفى وقت سابق من هذا الأسبوع، طلبت أكبر شركات الطيران الصينية رسميا من شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات تعويضها عن الخسائر الناجمة عن وقف تحليق طائرات 737 ماكس وتأجيل تسليمات للطائرة.

وأضافت "كاتا" فى بيان على موقعها على الإنترنت، اليوم الجمعة "نأمل بصدق أن تُولى بوينج أهمية كبيرة لطلبات التعويض التى قدمتها شركاتنا الأعضاء وأن تقدم حلولا بشكل معقول وقانونى".

وتمثل الرابطة 41 شركة طيران صينية بما فى ذلك الشركات المطالبة بالتعويض وهى إير تشاينا وخطوط شرق الصين الجوية وخطوط جنوب الصين الجوية، وقالت "مع مرور الوقت ستزيد الخسائر المرتبطة بذلك".