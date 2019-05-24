الشرطة الماليزية تعزز الرقابة الحدودية مع تايلاند لمكافحة تهريب المخدرات

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أعلنت الشرطة الماليزية، اليوم الجمعة، اعتزامها تعزيز الرقابة الحدودية بين ماليزيا وتايلاند وخاصة فى ولاية كلنتان لمكافحة تهريب البضائع المحظورة وخاصة المخدرات والأسلحة النارية والألعاب النارية مع قرب حلول عيد الفطر.

وقال مدير إدارة الأمن الداخلى والمدنى التابعة للشرطة أكريل سانى عبد الله سانى، وفقا لوكالة أنباء (برناما) الماليزية، إن الضباط وأعضاء قوة العمليات والشرطة البحرية قد تلقوا الإرشادات لتعزيز الرقابة على الحدود، موضحا أنه من المهم بالنسبة للشرطة أن تركز على تحجيم تهريب الألعاب النارية لأنها خطيرة لجميع الأطراف.