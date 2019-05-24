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الشرطة الفرنسية تبحث عن مشتبه به بعد تفجير حقيبة ملغومة فى ليون

الجمعة، 24 مايو 2019 08:33 م
الشرطة الفرنسية تبحث عن مشتبه به بعد تفجير حقيبة ملغومة فى ليون انفجار فى ليون
باريس (رويترز)
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قال مسئولون فرنسيون، إن الشرطة تبحث عن شخص مشتبه به فى تفجير حقيبة ملغومة بمدينة ليون فى وسط البلاد، اليوم الجمعة مما أسفر عن إصابة 13 شخصا.

وقالت مصادر بالشرطة ورئيس بلدية المدينة دينيس بروكلييه، إن المشتبه به ظهر فى تسجيل كاميرا مراقبة وهو يترك حقيبة أمام مخبز قبل وقت قصير من وقوع الانفجار نحو الساعة 5:30 مساء.

وكان مسؤولون بوزارة الداخلية، قالوا فى بادئ الأمر إن ثمانية أشخاص أصيبوا لكن مصادر بالشرطة قالت فى وقت لاحق إن المصابين 13 دون إصابات خطيرة.

ووصف الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الذى كان قد بدأ للتو فى إلقاء كلمة على الهواء مع ورود أنباء الانفجار، الحادث بأنه "هجوم" لم يسفر عن سقوط قتلى.

وقال مسؤولون إن مدعى باريس لمكافحة الإرهاب فتح تحقيقا فى الحادث مشيرين إلى أن الشرطة تتعامل مع الانفجار باعتباره شروعا فى القتل.

وقالت مصادر بالشرطة لرويترز إن المشتبه به الذى كان يغطى نصف وجهه ظهر وهو يقود دراجة هوائية لدى وصوله إلى مسرح الهجوم قبل أن يترك حقيبة أمام المخبز حيث أدى الانفجار إلى تطاير الشظايا والمسامير على المارة.

 


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