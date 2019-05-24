الشرطة البلجيكية تفكك عصابة لتهريب البشر فى بروكسل

كتب : أحمد علوى

قال الإدعاء العام ببروكسل، إن الشرطة القضائية الفيدرالية ببروكسل قامت بتفكيك عصابة نشطة فى تهريب المهاجرين فى إقليم العاصمة بروكسل.

ووفقاً لوكالة بيلجا البلجيكية، فأن تلك المجموعة من المهربين تعمل على نقل المهاجرين الذين يدفعون اموال للوصول إلى بريطانيا عن طريق وضعهم فى شاحنات دون علم السائقين بهم.

وألقت الشرطة القبض على 10 من المشتبه بهم ، الذين مثلوا أمام قاضى التحقيق ووضعوا تحت أمر الاعتقال و بالإضافة إلى ذلك ، تم نقل 10 اشخاص إلى مركز استقبال مغلق لللاجئين و تلقى المهاجرون الآخرون امرا بمغادرة البلاد.

تم استدعاء شرطة الطريق وفريق التدخل فى مقاطعة لوكسمبورج لتقديم يد المساعدة للشرطة الفيدرالية، و أدى التدخل فى موقف السيارات فى هونديلانج إلى استخراج 5 مهاجرين من شاحنة واعتقال مهرب بشرى ما زال فى الموقع.