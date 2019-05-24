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السنغال تستورد تربينات لأول مزرعة كبيرة للرياح فى غرب افريقيا

الجمعة، 24 مايو 2019 01:06 ص
السنغال تستورد تربينات لأول مزرعة كبيرة للرياح فى غرب افريقيا مزرعة رياح
رويترز
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بدأت السنغال اليوم الخميس إستيراد تربينات لأول مزرعة للرياح على نطاق صناعى، وهو أكبر مشروع من نوعه فى غرب افريقيا سيوًرد حوالى سدس الكهرباء فى البلاد.

وتتوقع شركة ليكيلا البريطانية للطاقة المتجددة أن مزرعة الرياح، الواقعة فى طيبة ندياى على مبعدة حوالى 100 كيلومتر من العاصمة دكار، ستصل إلى 158.7 ميجاوات بحلول عام 2020.

والرئيس ماكي سال حريص على جعل السنغال رائدة في موارد الطاقة المتجددة في افريقيا مع هدف للوصول بالطاقة النظيفة إلى 30 بالمئة في الأعوام المقبلة، سيقدم هذا المشروع نصفها. ويهدف مشرع آخر أصغر حجما للطاقة الشمسية قيد الإنشاء إلى انتاج 30 ميجاوات.

وقال ماساير سيسيه رئيس وحدة ليكيلا في السنغال "على المستوى البيئي، السنغال لم يكن لديها قط مشروع بهذا الحجم... هذه المزرعة ستجعلنا نتفادى... 300 ألف طن من انبعاثات الكربون".

وتبلغ تكلفة مزرعة الرياح 200 مليار فرنك أفريقي (342 مليون دولار) وستقدم ليكيلا نصف التمويل.

ووصلت أجزاء غير مجمعة لعدد 46 تربينا للرياح إلى ميناء دكار اليوم الخميس، وهى جاهزة للشحن إلى المزرعة التي تبلغ مساحتها 40 هكتارا.

ولدى ليكيلا أيضا مشاريع للطاقة المتجددة في مصر وغانا وجنوب افريقيا.

وتشكل موارد الطاقة المتجددة حاليا نسبة صغيرة جدا من توليد الكهرباء في افريقيا لكن بضعة مشاريع تهدف إلى زيادة تلك الحصة. وتطور جنوب افريقيا والمغرب وتونس مزارع للرياح على نطاق صناعي.

 

 


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