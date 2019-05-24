"الزولت" أحدث تقنية تعوضك عن أسنانك الطبيعية.. الدكتور كريم مكادى يوضح

تقرير خاص

حلم الابتسامة الجذابة هو الحلم الذى يحلم به كثير من النساء والرجال، لكن هذا الحلم لن يتحقق مع وجود أسنان مفقودة أو بها مشاكل، وعندما نلجأ لعمل تركيبات ثابتة للأسنان تظهر لمن يراها أنها ليست هى الأسنان الطبيعية، وهنا تكمن المشكلة وهو كيفية تحقيق المظهر الطبيعى للأسنان مع التركيبات الثابتة.





الدكتور كريم مكادى استشارى تجميل الأسنان، وجراحة الوجه والفكين، وعضو الجمعية الأمريكية لزراعة الأسنان، يوضح فى التقرير التالى الفروق بين تركيبات الأسنان، وأحدث ما تم التوصل إليه الطب لتحقيق حلم التجميل والمظهر الطبيعى.

تركيبات الاسنان من البورسلين vs تركيبات الاسنان من الزولت







التطور فى التركيبات الثابتة:

وأوضح الدكتور كريم مكادى، فى حديثه لـ"اليوم السابع"، أنه فى الماضى كانت التركيبات الثابتة يتم صنعها من البورسلين وكانت تتكون من المعدن المغطى بالبورسلين، لذلك كانت تفتقر إلى المظهر الطبيعي بنسبة 25% تقريباً، لاسيما أن الأسنان الطبيعية الموجودة فى جسم الإنسان التى خلقها الله عز بها نسبة شفافية تسمح بمرور الضوء من خلالها، أما التركيبات الثابتة المصنوعة من البورسلين غير شفافة تماما ولا تسمح بمرور الضوء من خلالها.

واستطرد الدكتور مكادى حديثه قائلا: إنه مع التطور التكنولوجى بدأ استخدام الزركون، ثم الـ "اى ماكس" e max فى التركيبات الثابتة، حتى ظهر أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا فى عالم التركيبات الثابتة للأسنان وهو "الزولت" والذى حقق حلم المظهر الجميل والطبيعى فى ذات الوقت.

3 مميزات لاستخدام " الزولت" في تركيبات الاسنان







مميزات "الزولت" فى التركيبات الثابتة:

وأكد إن الأسنان الطبيعية بها نسبة من الشفافية تختلف عن بعضها البعض فكلما اقتربنا من اللثة كانت معتمة أما الأطراف فهى بها نسبة شفافية أكبر، مشيراً إلى أن لون الأسنان أيضا الأقرب إلى اللثة أغمق من الأطراف.

وفى السياق ذاته أشار الدكتور كريم مكادى إلى أن الزولت هو "الزركون متعدد الطبقات" فهو عبارة عن مجموعة من طبقات الزركون المضغوطة مع بعضها البعض، كل طبقة لها سمكها ولونها ولها درجة من الشفافية الخاصة بها، ويتم ضغطها تحت تأثير الحرارة، فتظهر فى النهاية تركيبة تشبه تماما تدرجات الألوان فى الأسنان الطبيعية ودرجة الشفافية أيضا وحققت المظهر الطبيعى بنسبة 100%، حتى لا يستطيع من يراها أن يفرقها عن الأسنان الطبيعية.

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