سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 09:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرادار يلتقط 2051 مخالفة سرعات زائدة بالطرق الرابطة بين المحافظات

الجمعة، 24 مايو 2019 09:01 م
الرادار يلتقط 2051 مخالفة سرعات زائدة بالطرق الرابطة بين المحافظات رادار - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

يواصل رجال المرور ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.

 

وضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 2051 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة.

 

وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار، للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.

 

وأكد مصدر بـ"المرور" استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

رادار المرور يضبط 1662 لسيارات تسير بسرعات جنونية بالطرق العامة

رادار المرور يضبط 1675 سيارة تسير بسرعات جنونية بالطرق بين المحافظات

المرور يضبط 4056 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

المرور تضبط 5117 مخالفة متنوعة أثناء القيادة على الطرق السريعة

"نار فى الشوارع".. أبطال المرور وعمال المخابز يواجهون حرارة الجو فى رمضان.. الإسكندرانية يهربون إلى الشواطئ.. والجامعات تواجه الحرارة بقاعات مكيفة وأطقم طبية إضافية.. والأرصاد: الموجة تنكسر غدًا

الانتهاء من تعديلات قانون المرافعات الموحد.. مساعد أول وزير العدل لـ «اليوم السابع»: التشريع سيكون طفرة فى مجال التقاضى الإلكترونى.. وللمرة الأولى تنظيم إجراءات التقاضى أمام محاكم القضاء الإدارى

حملات مرورية

اجهزة الرادار

اخبار مصر

السرعات الجنونية

مخالفات المرور

السرعة الزائدة

قانون المرور

المرور


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

"آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

النصر السعودى يكشف عن أولى صفقاته الصيفية.. رسميا

النصر السعودى يكشف عن أولى صفقاته الصيفية.. رسميا

"شفيق يا راجل".. محمد نجم.. ألف سلامة يا راجل.. نسى النص فارتجل أشهر إفيهاته.. قابل الشعراوى وسعى لتقديم مسرحيات بممثلين رجال فقط.. اضحك توفيق الدقن على المسرح.. ورفض العمل بالسينما فى أدوار ثانية مع الشباب

"شفيق يا راجل".. محمد نجم.. ألف سلامة يا راجل.. نسى النص فارتجل أشهر إفيهاته.. قابل الشعراوى وسعى لتقديم مسرحيات بممثلين رجال فقط.. اضحك توفيق الدقن على المسرح.. ورفض العمل بالسينما فى أدوار ثانية مع الشباب

شهادة تاريخية لمنشق عن الإخوان تكشف التاريخ الأسود للتنظيم مع الفبركة.. عماد أبو هاشم: كبيرهم حسن البنا علمهم الإفك.. وشريعتهم تأمرهم بالزور والبهتان.. كهنة التنظيم يوهمون قواعدهم بأنهم فى حالة حرب أبدية مع مصر

شهادة تاريخية لمنشق عن الإخوان تكشف التاريخ الأسود للتنظيم مع الفبركة.. عماد أبو هاشم: كبيرهم حسن البنا علمهم الإفك.. وشريعتهم تأمرهم بالزور والبهتان.. كهنة التنظيم يوهمون قواعدهم بأنهم فى حالة حرب أبدية مع مصر

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

الرجوع الى أعلى الصفحة