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الدولار يفقد 16 قرشاً بالبنك المركزى خلال أسبوع.. ويصل إلى 16.83 للشراء

الجمعة، 24 مايو 2019 02:52 م
الدولار يفقد 16 قرشاً بالبنك المركزى خلال أسبوع.. ويصل إلى 16.83 للشراء الدولار
كتب هانى الحوتى
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تراجع سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى، بقيمة 16 قرشاً خلال تعاملات الأسبوع الماضى، ليصل إلى 16.83 جنيه للشراء، و16.93 جنيه للبيع، مقارنة بسعر 16.99 جنيها للشراء، و 17.09 جنيها للبيع، ونعرض سعر الدولار فى عدد من البنوك..

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.83 جنيه للشراء
16.93 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.85 جنيه للشراء
16.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

16.85  جنيه للشراء
16.95  جنيه للبيع
 
سعر الدولار فى بنك القاهرة
16.85 جنيه للشراء
16.95 جنيه للبيع
  

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.92 جنيه للشراء
 
17.00 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.81 جنيه للشراء
16.91 جنيه للبيع
 
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.83  جنيه للشراء
16.93  جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك عودة

16.82 جنيه للشراء
16.92 جنيه للبيع
 

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