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الدفاع المدنى السورى يخمد حريقين فى دمشق

الجمعة، 24 مايو 2019 10:21 م
الدفاع المدنى السورى يخمد حريقين فى دمشق حريق _ صورة أرشيفية
كتب وكالات
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أخمدت عناصر الدفاع المدنى السورى، حريقين فى محيط ضاحية الأسد وفى منطقة برزة بالعاصمة دمشق، دون أضرار تذكر، وفقا لـ "روسيا اليوم".

وذكر مدير الدفاع المدنى فى دمشق العميد آصف حبابة، أن "النيران اندلعت فى مساحة تقدر بـ 20 دونما من الأعشاب اليابسة فى محيط مشفى تشرين بمنطقة برزة، فى الوقت ذاته اندلع حريق آخر فى محيط ضاحية الأسد السكنية على امتداد 10 دونمات".

وقال حبابة إن "سرعة وصول الآليات إلى منطقتى اندلاع الحريقين كان لها الأثر بالحد من توسع دائرة النيران"، لافتا إلى أن هبات نشطة من الهواء تزامنت مع اندلاع الحريقين، الأمر الذى صعب من مهمة عناصر الدفاع المدنى الذين أخمدوا الحريقين بشكل كامل.

 

وأخمدت عناصر من فوج إطفاء ريف دمشق، حريقين فى منطقتى صحنايا وحرستا، ألحقا أضرارا مادية بأراض زراعية من أشجار الزيتون ومحصول الشعير.

 

واندلعت فى الأيام الماضية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة حرائق ساعد فى انتشارها كثافة الأعشاب اليابسة، ورجح الدفاع المدنى أن السبب وراء نشوب الحرائق هو "أعقاب السجائر".

 

 


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