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الدفاع الروسية: الجيش السورى يقضى على 350 إرهابيا فى محافظة حماة

الجمعة، 24 مايو 2019 10:19 م
الدفاع الروسية: الجيش السورى يقضى على 350 إرهابيا فى محافظة حماة جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
كتب وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السوري، فى صده هجمات هيئة تحرير الشام، فى الجزء الجنوبى الغربى من منطقة خفض التصعيد بإدلب، حيّد 350 إرهابيا ودمر دبابات وعربات، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وقال رئيس المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، اللواء فيكتور كوبتشيشين فى بيان: "خلال اليوم الماضي، صدت القوات الحكومية (السورية) هجمات من الجماعات المسلحة غير الشرعية، فى مناطق بلدتى كفر نبودة وحويز فى ريف حماة. منذ 21 مايو، قتلت القوات الحكومية السورية ما يصل إلى 350 إرهابيا ودمرت 5 دبابات ومركبة قتالية للمشاة و27 سيارة بيك آب مزودة برشاشات من عيار ثقيل ومركبتين لمهمات انتحارية وثلاث منصات راجمات صواريخ".

ووفقا لكوبتشيشين، فإن الجماعات المسلحة غير الشرعية تنقل تعزيزات وأسلحة ومعدات عسكرية إلى منطقة بلدة كفر نبودة من أجل التعويض عن خسائر القتال.

وأضاف: "على مدار اليومين الماضيين، وصل إلى جنوب غرب منطقة خفض التصعيد فى إدلب أكثر من 800 مسلح، و7 دبابات على الأقل و3 مركبات قتالية لنقل الجنود، و15 شاحنة صغيرة مزودة برشاشات ثقيلة.. وتلقينا معلومات حول تجهيز قادة التشكيلات الإرهابية لسيارتين إلى أربع مفخخة يقودها انتحاريون بهدف اختراق دفاعات القوات السورية ".

وشدد أيضا على أنه لا يزال هناك احتمال كبير لأن تقوم الجماعات المسلحة غير الشرعية باستخدام المواد السامة بهدف اتهام قوات الحكومة السورية فى وقت لاحق باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين.

 

 


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الدفاع الروسية

الجيش السورى

350 إرهابيا

محافظة حماة


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