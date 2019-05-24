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الدايت والتوتر وأكل اللحمة كتير هتغير ريحة جسمك.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 24 مايو 2019 08:00 م
الدايت والتوتر وأكل اللحمة كتير هتغير ريحة جسمك.. اعرف التفاصيل رائحة الجسم-صورة ارشيفية
كتبت هند عادل
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لكل شخص رائحة فريدة من نوعها، وقد تتغير رائحة الجسم نتيجة لعدد كثير من العوامل مثل البلوغ أو التعرق الزائد أو سوء النظافة، وقد يؤدى تناول بعض الأطعمة إلى حدوث تغيير برائحة الجسم أو الإصابة بمرض معين، وفقا لموقع "healthline"..
 
فقد يمكن أن تكون رائحة الجسم ، وخاصة التغييرات المفاجئة والمستمرة على الرائحة الطبيعية ، علامة على وجود حالة كامنة في بعض الأحيان.
 

أماكن بجسمك قد يحدث بها تغيير مفاجيء فى رائحتها  

 
يحدث تغيير مفاجئ في رائحة الجسم عادة في منطقة معينة من الجسم وهى :
  • الأعضاء التناسلية
  • الإبطين
  • القدمين
  • الفم والحلق
  • سرة البطن
رائحة الجسم
رائحة الجسم

أسباب التغيير المفاجئ في رائحة الجسم

 
البيئة المحيطة  ، والأطعمه ، والأدوية ، والتغيرات في مستويات الهرمون ، أو الاضطرابات الكامنة وراء التغير المفاجئ في رائحة الجسم.
 
ويمكن أن تكون التغييرات في رائحة الجسم جزءًا طبيعيًا من التطور ، مثل عندما يكون المراهق في مرحلة البلوغ  ،نتيجة لنشاط الغدد العرقية والهرمونات. 
 
ممارسة التمارين بدون إرتداء ملابس مضادة للتعرق مع عدم الالتزام بقواعد النظافة الصحية  فيختلط العرق بالبكتيريا ،تؤدي إلى رائحة كريهة، وكذلك الرجيم.
 
 

كما 

يمكن أن تسبب الأطعمة التي تتناولها في بعض الأحيان تغييرًا مؤقتًا مفاجئًا في رائحة الجسم. 
فبعض الأطعمة  قد تسبب الغازات ذات الرائحة الكريهة هى :
بروكلي
قرنبيط
الكرنب
 

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