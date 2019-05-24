الداخلية الفرنسية تنفى وجود انفجارات أخرى فى ليون وتحذر من الشائعات

كتب محمد تهامى زكى

أكد وزير الداخلية الفرنسى كريستوف كاستانير، أنه أرسل تعليماته ليقظة جميع المسئولين لتعزيز أمن المواقع العامة والأحداث الرياضية والثقافية والاجتماعية، عقب الانفجار الذى استهدف مدينة ليون مساء اليوم.



وزير الداخلية الفرنسى

من ناحية أخرى، حذرت وزارة الداخلية الفرنسية عدم الانسياق وراء الشائعات ومواقع التواصل الاجتماعى التى تبث المعلومات الكاذبة وعدم المساهمة فى نشر هذه الشائعات.



الداخلية الفرنسية

كما نفى المحافظ عدم وجود انفجارات أخرى، فى المدينة، محذرا أيضا من الانسياق وراء الأخبار الكاذبة.



التحذير من الشائعات

وقال مسئولون فرنسيون، إن 13 شخص على الأقل أصيبوا فى هجوم بعبوة يشتبه أنها طرد ملغوم بمدينة ليون بوسط فرنسا، اليوم الجمعة.

وقع الانفجار فى نحو الساعة 5.30 مساء اليوم بالتوقيت المحلى فى منطقة مخصصة للمشاة بأحد شوارع المدينة، ووصف الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الانفجار بأنه "هجوم" لم يسفر عن سقوط قتلى، وذكرت قناة تلفزيون بي.إف.إم أن عدد المصابين عشرة بينهم طفل.