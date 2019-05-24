سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 09:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الداخلية الفرنسية تنفى وجود انفجارات أخرى فى ليون وتحذر من الشائعات

الجمعة، 24 مايو 2019 08:53 م
الداخلية الفرنسية تنفى وجود انفجارات أخرى فى ليون وتحذر من الشائعات انفجار ليون
كتب محمد تهامى زكى
إضافة تعليق

أكد وزير الداخلية الفرنسى كريستوف كاستانير، أنه أرسل تعليماته ليقظة جميع المسئولين لتعزيز أمن المواقع العامة والأحداث الرياضية والثقافية والاجتماعية، عقب الانفجار الذى استهدف مدينة ليون مساء اليوم.

وزير الداخلية الفرنسى
وزير الداخلية الفرنسى

 

من ناحية أخرى، حذرت وزارة الداخلية الفرنسية عدم الانسياق وراء الشائعات ومواقع التواصل الاجتماعى التى تبث المعلومات الكاذبة وعدم المساهمة فى نشر هذه الشائعات.

الداخلية الفرنسية
الداخلية الفرنسية

 

كما نفى المحافظ عدم وجود انفجارات أخرى، فى المدينة، محذرا أيضا من الانسياق وراء الأخبار الكاذبة.

التحذير من الشائعات
التحذير من الشائعات

 

وقال مسئولون فرنسيون، إن 13 شخص على الأقل أصيبوا فى هجوم بعبوة يشتبه أنها طرد ملغوم بمدينة ليون بوسط فرنسا، اليوم الجمعة.

 

وقع الانفجار فى نحو الساعة 5.30 مساء اليوم بالتوقيت المحلى فى منطقة مخصصة للمشاة بأحد شوارع المدينة، ووصف الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الانفجار بأنه "هجوم" لم يسفر عن سقوط قتلى، وذكرت قناة تلفزيون بي.إف.إم أن عدد المصابين عشرة بينهم طفل.

 

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الشرطة الفرنسية تبحث عن مشتبه به بعد تفجير حقيبة ملغومة فى ليون

إصابة 13 شخصا فى انفجار طرد ملغوم بمدينة ليون فرنسية

صور.. ارتفاع حصيلة مصابى انفجار مدينة ليون الفرنسية لـ13 مصابا

الرئيس الفرنسى ماكرون يصف انفجار ليون بأنه "هجوم" بلا قتلى

إصابة 7 أشخاص فى انفجار بمدينة ليون الفرنسية

انفجار ليون

فرنسا

ليون

وزير الداخلية

وزير الداخلية الفرنسى

الداخلية الفرنسية

محافظ ليون


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

"آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

النصر السعودى يكشف عن أولى صفقاته الصيفية.. رسميا

النصر السعودى يكشف عن أولى صفقاته الصيفية.. رسميا

"شفيق يا راجل".. محمد نجم.. ألف سلامة يا راجل.. نسى النص فارتجل أشهر إفيهاته.. قابل الشعراوى وسعى لتقديم مسرحيات بممثلين رجال فقط.. اضحك توفيق الدقن على المسرح.. ورفض العمل بالسينما فى أدوار ثانية مع الشباب

"شفيق يا راجل".. محمد نجم.. ألف سلامة يا راجل.. نسى النص فارتجل أشهر إفيهاته.. قابل الشعراوى وسعى لتقديم مسرحيات بممثلين رجال فقط.. اضحك توفيق الدقن على المسرح.. ورفض العمل بالسينما فى أدوار ثانية مع الشباب

شهادة تاريخية لمنشق عن الإخوان تكشف التاريخ الأسود للتنظيم مع الفبركة.. عماد أبو هاشم: كبيرهم حسن البنا علمهم الإفك.. وشريعتهم تأمرهم بالزور والبهتان.. كهنة التنظيم يوهمون قواعدهم بأنهم فى حالة حرب أبدية مع مصر

شهادة تاريخية لمنشق عن الإخوان تكشف التاريخ الأسود للتنظيم مع الفبركة.. عماد أبو هاشم: كبيرهم حسن البنا علمهم الإفك.. وشريعتهم تأمرهم بالزور والبهتان.. كهنة التنظيم يوهمون قواعدهم بأنهم فى حالة حرب أبدية مع مصر

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

الرجوع الى أعلى الصفحة