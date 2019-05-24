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الحكومة المالية: أكثر من 3 ملايين شخص يعانون من انعدام الامن الغذائى

الجمعة، 24 مايو 2019 06:09 ص
الحكومة المالية: أكثر من 3 ملايين شخص يعانون من انعدام الامن الغذائى رئيس الوزراء المالى بوبو سيسى
أ ش أ
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قال الدكتور بوبو سيسى رئيس وزراء مالى إن الوضع الغذائى فى بلاده مقلق، خاصة فى مناطق الشمال والوسط .
وأضاف رئيس وزراء مالى - فى كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن الغذائى المالى بالعاصمة باماكو ، وفقا لما ذكرته نقلت وكالة الانباء المالية الرسمية- أن 7ر16% من السكان (نحو ثلاثة ملايين ومائتين وخمسين ألف شخص) يعانون من انعدام الأمن الغذائي من بينهم 24 ألف شخص يحتاجون دعما غذائيا مستعجلا.
وأوضح أن الوضع الغذائي في مالي لا يزال مصدر قلق في مناطق الشمال والوسط خصوصا تين بكتو وغاو وموبتي بسبب انعدام الأمن الغذائي وانعدام الأمن المدني وانتشار الأمراض المتعلقة بسوء النظافة في بعض المناطق.


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