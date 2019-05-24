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البرازيل تدعو الجيش الفنزويلى إلى دعم عملية الانتقال الديموقراطية بالبلاد

الجمعة، 24 مايو 2019 06:46 م
البرازيل تدعو الجيش الفنزويلى إلى دعم عملية الانتقال الديموقراطية بالبلاد نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلى
باريس /أ ش أ/
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قال وزير الخارجية البرازيلى ارنستو اروجو، اليوم الجمعة، إن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو لا يستطيع إلغاء عملية الانتقال الديمقراطى التى تشهدها كاراكاس، موضحا أنه يتوجب على الجيش الفنزويلى دعم هذا التغيير.

وأضاف اروجو- فى تصريحات أدلى بها للصحفيين حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية - "أن عملية الانتقال الديمقراطى قائمة منذ يناير الماضى ولا رجوع فيها مع كل هذا الدعم الدولي. ليس هناك مجال لبقاء نظام مادورو فى الحكم إلى أجل غير مسمى".

وكانت حكومة الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو انضمت إلى أكثر من 50 حكومة أخرى تؤيد الاعتراف بزعيم المعارضة الفنزولية خوان جوايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا، وأشارت الشبكة إلى أن أكثر من 1000 جندى انشقوا عن الجيش الفنزويلى وفروا إلى كولومبيا والبرازيل.

وشهدت فنزويلا خلال الشهرين الماضيين أزمة سياسية حادة بعد أن نصب جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد بدعم من واشنطن؛ وذلك فى ضوء الاحتجاجات ضد الرئيس الشرعى نيكولاس مادورو المستمرة منذ 26 يناير الماضي.

يذكر أن جوايدو دعا الجيش الفنزويلى إلى الانضمام إليه فى 30 أبريل الماضي؛ من أجل الإطاحة بمادورو، إلا أن عددا قليلا من الجنود استجابوا إليه.

 


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